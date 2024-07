Atletica Femke Bol brilla a Hengelo Kerr non spaventa Tamberi Omanyala sopra i 10 Schilder in luce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Meeting diresta una dei più prestigiosi del panorama mondiale e anche quest’anno la tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza), andata in scena nei Paesi Bassi, non ha deluso le aspettative degli appassionati dileggera.Bol era la donna più attesa della serata e l’olandese si è imposta sui 400 metri in 50.02, senza dover strafare e senza spingere per cercare il crono sensazionale. La Campionessa del Mondo del giro di pista con barriere, scesa in pista dopo il record del mondo stampato da Sydney McLaughlin sui 400 hs, si è lasciata alle spalle la cilena Martina Weil (51.05) e l’austriaca Susanne Gogl-Walli (51.21). Ferdinandaveva tuonato un imperiale 9.