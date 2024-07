Alex Schwazer squalifica finita | Una luce dopo il buio dell’ingiustizia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 – Si chiude un incubo lungo otto anni per, il marciatore azzurro campione olimpico a Pechino nel 2008. Scade oggi il termine di quella che lui ha definito “un’ingiusta”, arrivata per doping nel 2016. “Mi auguro che a nessun atleta venga mai riservato il trattamento che ho dovuto subire in tutti questi otto anni per difendere e tutelare il mio onore e la mia dignità, per provare la mia innocenza, per cercare di ottenere giustizia e per dimostrare la verità", aggiunge nel post su Instagram sotto a una foto con i propri figli. Laper doping lo ha tagliato fuori in questi anni, negandogli i Giochi olimpici di Rio e di fatto i prossimi di Parigi. Ma l’azzurro ha sempre contestato la sua positività.