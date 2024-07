Venti minuti Un Sinner mostruoso | il set e il punto che sconvolge Wimbledon | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Alla fine non ci sarà spazio per tutti e due in città, e loro due lo sanno bene. Si guardano da lontano, si scrutano, alla sera rivedono la partita dell'avversario in tv e meditano come due pistoleri che studiano il momento del duello inevitabile. Nel frattempo, lucidano le racchette facendo baruffa con gli avversari che si trovano via via sul cammino, stando bene attenti a non commettere passi falsi. Jannike Carlitos Alcaraz sono i due bounty-killer del tennis prossimo futuro e ieri hanno sbrigato le rispettive pratiche verso gli ottavi di finale: per nulla semplice quella per lo spagnolo, più agevole quella per il nostro amabile rosso di Sesto Pusteria. Nel Centre Court protetto dalla pioggia battente grazie all'ingegnosa copertura retrattile, Jannik è entrato in campo contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 52 del ranking, e lo ha fatto indossando gli stivali delle sette leghe.