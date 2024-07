Serie d | le ultime trattative in casa azzurra la preparazione inizierà lunedì 29 luglio Pardera nel mirino della Sangiovannese | una mezz’ala adatta al gioco di Bonura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) SAN GIOVANNI È Mattial’ultimo obiettivo di mercato. Centrocampista classe 2000, ultima stagione a Montevarchi, vanta inD 120 presenze con 10 gol all’attivo e oltre all’ultima esperienza in rossoblù, dove ha giocato 29 volte con 2 reti, ha nel suo curriculum anche campionati con FollonicaGavorrano, Prato e Aglianese dove si registra il suo maggior numero di marcature con 5 realizzazioni in 32 presenze. Ha, in queste ore, rescisso il contratto che lo legava al Montevarchi anche per il prossimo anno. È unache ben si adatterebbe nel 3-5-2 pensato da Marco, che ha recentemente perso Massai che ha preferito non rinnovare con il Marzocco ma anche guadagnato un’importante quota del 2005 come Giovanni Romanelli, tornato alla base alla pari di Barberini e Senesi.