Sequestra madre e figlio di 5 anni Arrestato 33enne dopo una fuga di 100 Km

(Di sabato 6 luglio 2024)di 5di origini albanesiunadi 100 Km Un uomo di 33è statodai Carabinieri a Grigno (Trento)averto una donna di 26e suodi 5a Padova. I fatti risalgono a sabato 5 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla donna per atti persecutori, l’avrebbe intercettata a Borgoricco mentre era in auto con ildiretto alla scuola dell’infanzia. Con la minaccia di un coltello, l’avrebbe costretta a fermarsi, salendo poi a bordo dell’auto e guidando via con i due a bordo. L’allarme è stato lanciato dal marito della donna, allarmato dal mancato rientro a casa della moglie, e i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini.