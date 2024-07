Ritiro Inter meno 7 allo start definitivo | pochi big per Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)ormai alle porte. Il club campione d’Italia tra sette giorni inizierà ufficialmente la sua stagione.avràveri big a disposizione. COUNTDOWN – Sette giorni esatti e l’riaprirà ufficialmente i battenti di Appiano Gentile. Il prossimo 13 luglio è prevista l’apertura deldei campioni d’Italia, che dopo anni hanno deciso di non programmare nessuna tournéecontinentale, ma di lavorare a casa senza troppi spostamenti e viaggi infiniti. Cresce l’attesa per rivedere all’opera la squadra di Simone, che inaugurerà peraltro il prossimo campionato 2024-25 scendendo in campo contro il Genoa a Marassi. Prima di arrivare a quella data ovviamente ci saranno delle tappe propedeutiche decisamente importanti: una preparazione adeguata fatta di amichevoli più odi prestigio, dove di settimana in settimana il tecnico potrà riabbracciare i vari nazionali impegnati in giro per il mondo tra Euro 2024 e Copa America.