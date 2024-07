Rimini in difesa la famiglia si allarga Occhi puntati sul centrale Serpe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo aver ingaggiato Bellodi, ilè pronto adre ladei difensori. La dirigenza biancorossa punta dritto verso La Spezia per assicurarsi ilLaurens. Ventitrè anni compiuti a febbraio, doppia nazionalità italiana e olandese, originario di Fivizzato, in Toscana, il difensore è sotto contratto con il club ligure fino al 2026. Rientrato alla base dal prestito della passata stagione, esattamente nel mercato invernale, alla Turris (una presenza, dopo quella collezionata nel girone d’andata in B con lo Spezia), ora è pronto per una nuova avventura in Lega Pro. E ilsembra non avere intenzione di farsi scappare il giocatore. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa,ha esordito tra i professionisti proprio con la casacca rossoblù, subentrando nella ripresa a Biraschi nel match d’esordio della serie A 2021-2022 contro l’Inter, prima di passare in prestito al Crotone nello mercato invernale.