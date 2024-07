Riccardo Calafiori calciomercato da top | tutti pazzi del ragazzo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Una stagione pazzesca vestendo la maglia del Bologna dell’ormai ex Thiago Motta, annata che ha consegnato la qualificazione in Champions League ai felsinei, e un ottimo Europeo (d’esordio) con la Nazionale italiana di calcio guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Due indizi, possono bastare in questo caso, dovrebbe confezionare una prova difficile da negare:è un giocatore da top club e potrebbe ulteriormente migliorare. Per la disperazione della Roma che, qualche stagione fa, lo ha praticamente svenduto al Basilea. Da quel momento, la carriere del romano e romanista è mutata completamente portando il giocatore a cambiare ruolo e orizzonti. Dopo aver disputato una stagione pazzesca, il suo nome è terminato nella short-list di tutte le migliori società europee.