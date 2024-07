Preolimpico basket 2024 oggi in tv | calendario semifinali orari programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Italia-Lituania. Sì, è vero, c’è Porto Rico-Messico più avanti nella notte, ma l’appuntamento clou di scena a San Juan è questo, con gli azzurri che devono battere i baltici per continuare a sperare nelle Olimpiadi di Parigie, dunque, accedere a una finale che è vicina e lontana insieme. Il primo dilemma degli azzurri è stato risolto: Danilo Gallinari. Nulla di grave per il suo infortunio, resta a disposizione e questa, dopo tanti timori della vigilia, è la miglior notizia. Il secondo riguarderà come trattare prima Domantas Sabonis e poi tutti gli altri, considerato anche che la Lituania finora non ha particolarmente convinto. Nell’altro confronto, Porto Rico chiaramente favorito con il Messico, che però ha mostrato una più che valida unità di squadra nel girone.