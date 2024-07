Olio extra vergine di oliva contraffatto e adulterato sequestrati 37mila litri in Puglia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) La guardia di finanza della Compagnia di Cerignola (Foggia) ha scoperto tre laboratori clandestini adibiti alla preparazione didiede sequestrato oltredi prodotto illegale.diedLe fiamme gialle hanno individuato in aree diverse dell’agro cerignolano tre capannoni in cui veniva prodottoche sarebbe stato commercializzato comedi, ma in realtà proveniente, come hanno documentato le analisi svolte dal personale dell’Arpa, da una miscelazione didi semi di girasole ad alto contenuto di acido linoleico con aggiunta di sostanze coloranti, come clorofilla e betacarotene in misura superiore ai limiti ammessi per gli oli destinati al consumo alimentare La miscela – stando a quanto ricostruito – veniva poi confezionata in taniche e lattine sulle quali erano apposte indicazioni attestanti la qualitàdel prodotto, per essere poi commercializzate.