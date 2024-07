Lega contro l' obbligo vaccinale per minori l' emendamento | Cancellare la legge Lorenzin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha presentato due emendamenti al decreto sulle liste di attesa in sanità, all'esame del Senato, in cui si chiede dilasull'per i bambini e ladel 2022 che ha reso obbligatorio l'inserimento dei dati delle prestazioni nel Fascicolo sanitario elettronico. I due emendamenti sono a prima firma del senatore leghista Claudio Borghi. "Il primochiede dilae tornare allo stato 'ex ante', ovvero togliere l'dei dodici vaccini, e tornare a quattro obbligatori, e otto consigliati", spiega Borghi contattato al telefono dall'Agi. "Siamo gli unici in Europa, insieme alla Francia, ad avere una cosa del genere. Non mi pare che i risultati siano fantastici - lamenta -: chi non voleva farli fare ai figli non va all'asilo e non mi sembra una buona idea.