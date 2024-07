La rivincita di Montella | come si riparte dopo un flop

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 27 marzo la Turchia, sicura da tempo di essere all’Europeo, gioca contro l’Austria in amichevole. Perde 6-1 e nessuno se l’aspettava. Nessuno, anche, si aspettava la domanda di un giornalista in conferenza stampa: “, pensa di dimettersi?”. Nemmenose l’aspettava, al punto da rispondere secco, nervoso. Guarda negli occhi chi ha quasi provato a mettere la sua testa sul piatto e lo affronta a parole: “Non risponderò: la considero una provocazione. Tu vieni licenziato se fai una domanda sbagliata?”. Era una domanda sbagliata, se poco più di tre mesila Turchia ha giocato di nuovo contro l’Austria e questa volta non in amichevole, ma nell’ottavo di finale dell’Europeo e ha vinto. Vincenzo, allenatore della vera mina vagante dei quarti di finale (che oggi gioca contro l’Olanda), aveva ragione: quella domanda era sbagliata e al suo progetto bisognava credere.