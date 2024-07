Grazie di cuore al capitano Ghelardi Vittoria? Appuntamento rinviato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) "E’ stata una grande opportunità che mi ha dato ildella Pantera, quella di montare Viso d’angelo, che era uno dei primi cavalli", premette Bellocchio. Come è stato l’affiatamento con il cavallo? "Un soggetto affidabile, di esperienza. Ti fa trascorrere i quattro giorni sereno, nel senso che non dà pensieri particolari. Puoi concentrarti solo sull’obiettivo". Nessun dubbio sul puntare dritto su Viso d’angelo? "Nessuno". Ha pesato, secondo Bellocchio, il rinvio di due giorni della corsa? "Se si fosse fatto il 2 luglio forse sarebbe stato meglio, anche se non per il cavallo perché il 4 era da corsa. Come valuti le fasi della mossa? "Quando uno parte da parecchio lontano è normale che i fantini all’interno dei canapi fianchino, si fa di mestiere.