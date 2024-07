Giovane accoltellato da due ragazzi nel Napoletano è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di sabato 6 luglio 2024) VILLARICCA – Undi 22 anni è statonella tarda serata di ieri a Villaricca, in provincia di Napoli. La vittima, colpita cinque volte, è attualmente in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nei pressi di una farmacia in via della Libertà, al confine tra Villaricca e Giugliano. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, il 22enne sarebbe statoda due giovani. I carabinieri del nucleo operativo di Giugliano e quelli della stazione di Qualiano sono intervenuti rapidamente, recandosi al pronto soccorso dell’ospedale di San Giuliano, dove la vittima è stata portata per le cure necessarie. Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri di Marano per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione.