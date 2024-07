Galli | Dobbiamo seguire meglio la crescita dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) L’eliminazione della nostra Nazionale da Euro ’24 ha riacceso il dibattito sul sistema calcio, sulla mancanza di giocatori di qualità con particolare riferimento ai giovani talenti. Un ennesimo atto d’accusa ai settori giovanili che non sarebbero in grado di formare giocatori pronti al salto nel massimo campionato professionistico privando così la nostra massima rappresentativa di un’adeguata possibilità di scelta. E allora quali sono le ragioni per cui i giovani calciatori faticano ad esordire e a giocare con continuità nella nostra Serie A? Se il giovane calciatore è ritenuto all’altezza, l’unica ragione plausibile per non schierarlo potrebbe risiedere nella consapevolezza che, un ragazzo, seppur bravo e talentuoso, abbia comunque la necessità di commettere qualche errore in più rispetto ai colleghi più esperti e quindi più tempo per garantire un rendimento adeguato e costante.