Formula1 Tripletta britannica a Silverstone | Russell in pole poi Hamilton e Norris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 lug. (askanews) –nelle qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra con la Mercedes che occupa le due caselle della prima fila. Terzaposition in carriera per George(1h 25?819 millesimi) davanti a Lewis(+0.171) e Lando(McLaren, +0.211) che divide una seconda fila con la Red Bull di Max Verstappen. In terza fila Oscar Piastri con l’altra McLaren e la sorpesa Nico Hulkenberg con la Haas motorizzata Ferrari. Solo settima la Ferrari che apre la quarta fila con Carlos Sainz (+0.690). Al suo fianco partirà Lance Stroll sotto indagine per un’infrazione regolamentare nel Q1 ma intanto esclude l’altra Rossa. Non passa il “taglio del Q2” Charles Leclerc, eliminato nei secondi finali della fase centrale da Lance Stroll.