F1 GP Gran Bretagna Hamilton | Fiero di essere qui fiducioso per la gara

(Di sabato 6 luglio 2024) Lewisha ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche delPremio die ai microfoni del paddock commenta così la propria prestazione: “Undioso ringraziamento a questo pubblico, sonodiqui con tre inglesi nei primi tre posti. La macchina è stata fantastica, così come anche Russell e tutto il team che meritano questo risultato. Avevo sensazionidiose in pista, è stata solo questione di mettere tutto nel giro. Mi sentoper la, in queste condizioni potrò lavorare con George per tenere dietro Norris”. F1 GP: “diqui,per la” SportFace. .