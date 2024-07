Ecommerce | Made in Italy in Cina attraverso gli influencer

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 luglio 2024): è partita la fiera che porta i nostri prodottiininsocial eL’innovazione digitale apre nuove frontiere per l’export italiano, e “Arti e Mestieri Expo– Vento d’Italia” ne è un brillante esempio. Organizzata da Fiera Roma e Italian Lifestyle, questa manifestazione rappresenta la prima iniziativa digitale in Italia dedicata all’e-commerce permanente delinverso la- Ansa- Notizie.comDal 3 al 5 luglio, le micro, piccole e medie imprese italiane hanno avuto l’opportunità di presentarsi su una piattaforma virtuale, MyDigitalExpo, inaugurando un periodo di 11 mesi di vendita diretta nel mercato cinese. La Regione Sicilia si è distinta come pioniera nel supportare le proprie PMI nell’esplorazione del mercato cinese.