Doppia promozione per il Circolo La Torretta

(Di sabato 6 luglio 2024)splendida soddisfazione per il tennis pistoiese e in particolare per ilTennis Montecatini La. Le squadre, maschile e femminile, hanno conquistato lain serie C: il prossimo anno disputeranno la prestigiosa categoria. Inoltre, gli uomini hanno vinto il titolo regionale toscano per il secondo anno consecutivo. Si sono imposti con il punteggio di 4-3 al doppio di spareggio sui campi del Tennis Pontedera. Un’autentica maratona, durata dalle 10 alle 17, che infine ha visto trionfare i montecatinesi. Complimenti meritati, quindi, a Francesco Canò, Andrea Cipriani, Matteo Crescenzio, Alessio Di Stefano, Marco Lorenzi, Lorenzo Picchi e Gery Silvestri. La grande festa termale è stata completata dalle ragazze, che sono approdate in serie C, fermandosi però in semifinale nel tabellone regionale toscano.