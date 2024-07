Contrabbando al valico di Zenna sequestrati 140 litri di gasolio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Varese, 6 luglio 2024 – Ben 140dirivenuti (e poi) nell’auto di un cittadino italiano fermato aldie per questo segnalato alla Procura della Repubblica per i reati died evasione dell'Iva e delle accise sui prodotti energetici. È l’esito di uno dei tanti controlli messi in campo nel primo semestre di quest'anno dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Varese, in collaborazione con i funzionari dell'ufficio delle dogane di Varese-sezione operativa territoriale di Luino, neii valichi die Fornasette. In materia di circolazione transfrontaliera dei capitali, è stata intercettata valuta non dichiarata, in entrata Stato, per oltre 70mila euro. In materia di contrasto al, l'attenzione operativa si è focalizzata sui cittadini, residenti nell'Ue alla guida di autoveicoli immatricolati nella Confederazione elvetica, la cui circolazione è sempre vietata senza il rilascio della preventiva autorizzazione doganale.