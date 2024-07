’Città del libro e della famiglia’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Pontremoli torna a essere al centrocultura italiana ospitando la premiazioneterza edizione del Premio letterario ’Pontremoli-Città del, nato su iniziativa del Forum delle Associazioni familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazionedel’. Il premio intende valorizzare opere in narrativa che, in piena aderenza alla vita familiare reale e alle sue dinamiche, mettono in risalto la valenzafamiglia quale luogo di accoglienza, di crescita e formazione. I sei libri che si giocano l’ambita fascetta a Pontremoli sono ’Ciatuzzu’ di Catena Fiorello Galeano (Rizzoli), ’Dora per sette’ di Saschia Masini (Il Battello a Vapore), ’Ero l’uomoguerra-La mia vita da fabbricante di armi a sminatore’ di Vito Alfieri Fontana con Antonio Sanfrancesco (Laterza), ’I sorrisi non fanno rumore’ di Enrica Tesio (Bompiani), ’La storia di Cesare’ di Valentina Mastroianni (DeAgostini), e ’Quel prete è da fucilare’ di Bruno Fasani (Tau Editrice).