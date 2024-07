Calderone | in Italia mancano lavoratori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 13.00 "L'irregolarità in agricoltura è oltre il 60%, non è solo lavoro nero,ci sono irregolarità formali, amministrative, fino a casi di sfruttamento". Così la ministra del Lavoroal "Forum in masseria" a Manduria. La ministra ha sottolineato la crescita dei posti di lavoro, affermando che le "aziende investono" e che "non va demonizzato il tempo determinato", anche utile per gestire "picchi di stagione". "Non è vero che innon c'è lavoro. Le aziende hanno 1,5mln di posti di lavoro, dobbiamo trovare i".