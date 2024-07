Aumenta l’umidità e le nuvole portano qualche rovescio Da lunedì scoppia l’estate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024) Tende a cedere la pressione sull’Italia settentrionale a causa del sopraggiungere di correnti più umide, che renderanno l’atmosfera instabile prima sulle regioni alpine e successivamente domenica anche su gran parte delle pianure, con un modesto calo delle temperature massime. Deciso miglioramentocon temperature di nuovo in ripresa. Le previsioni del tempo di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Sabato 6 luglio 2024 Tempo Previsto: Modesto peggioramento lungo la zona alpina, prealpina e pedemontana con passaggi nuvolosi a tratti compatti accompagnati da brevi piovaschi. Tendenza a rovesci o temporali dal pomeriggio/sera. Lungo la Pianura Padana poco nuvoloso per velature passeggere, più compatte dal pomeriggio sulla zona occidentale, ove non si esclude la possibilità perbreve