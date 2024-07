Andrea Delogu gastroscopia d’urgenza | Mi sento morire

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Fan preoccupati per le condizioni di salute di. La popolare conduttrice ha infatti fatto sapere con delle storie su Instagram di essersi dovuta sottoporre ad una, probabilmente causata da una serata in cui avrebbe alzato troppo il gomito con l’alcol.Leggi anche: Caterina Balivo, furto in casa per migliaia di euro: rubati orologi e gioielli I post diche preoccupano i fan Negli ultimi tempista affiancando Carlo Conti nella presentazione di TIM Summer Hits su Rai 1. Si tratta di una specie di Festivalbar che si svolge in Piazza del Popolo a Roma. “Vabbè dai, due aperitivi ‘abbondanti’ in una settimana che vuoi che siano. Ho 42 anni mica 100”, scrive la conduttrice in una prima storia pubblicata su Instagram.