Voto Gb ministro Tory ammette disfatta e sale ira contro Sunak

(Di venerdì 5 luglio 2024) Prime ammissioni esplicite dellaelettorale anticipata dagli exit poll in casanel Regno Unito, fra i cui ranghi iniziano a emergere anche segnali di un clima da resa dei contila leadership del premier uscente Rishi. "E' una notte difficile", ha riconosciuto ildel Lavoro, Mel Stride, uno dei membri del governoa rischio di perdere il seggio di deputato, sullo sfondo di risultati reali che in alcuni territori riflettono intanto un sorpasso a destra in termini di consensi proporzionali dei populisti di Reform UK di Nigel Farage sui conservatori, addirittura doppiati in singole circoscrizioni. Mentre da Cardiff, il leader del branca gallese delParty, Andrew RT Davies, ha denunciato come "incomprensibile" la scelta didi anticipare le elezioni quando, a suo dire, i Tories avrebbero avuto "una chance migliore in autunno".