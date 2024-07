Una rete di ascolto per le donne Lions e farmacie si fanno in trenta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) La seregnese Mariapia Ferrario è un medico chirurgo da due anni in pensione. Da sempre in prima linea contro la violenza sulleha avviato due anni fa un progetto die di aiuto con trea Seregno: oggi ladi salvataggio è arrivata a 32 attività. Ferrario ha svolto la sua attività professionale nell’ambito del Pronto Soccorso dapprima dell’ospedale di Desio e in seguito, come responsabile del servizio, all’ospedale di Carate Brianza. Per oltre un decennio è stata referente dell’azienda ospedaliera di Vimercate per laterritoriale antiviolenza di Monza e Brianza. In questo ambito ha condiviso con le altre realtà dell’urgenza-emergenza la creazione del Percorso Rosa nei Pronto Soccorso. Dal congedo dalla attività professionale è responsabile scientifica del progetto “La Forza in uno sguardo“, promosso daiClub di Seregno (oggi con 300 soci) e ora realizzato proprio dalla V circoscrizione, distretto 108Ib1, che riunisce i club di Monza e Brianza.