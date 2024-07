Un tuffo nell’archeologia Artimino museo by night

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le sere d’estate per fare un, un mondo capace di affascinare grandi e piccini. A Carmignano anche quest’anno c’è la rassegna "Le notti dell’archeologia", promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune. Sabato 7 luglio (dalle 9.30 alle 12.30) c’è il consueto appuntamento del primo sabato del mese con le visite guidate gratuite del Gruppo Archeologico Carmignanese che porterà i partecipanti direttamente alarcheologico "F. Nicosia" ad. Tutti i giovedì di luglio (11, 18 e 25) e il 1° agosto dalle 20 alle 23 ildiaprirà la sera (dalle 20 alle 23) con ingresso ridotto a 2 euro. Quest’anno oltre alla collezione esposta ecco una mostra interessante e nuova: "Avori principeschi", inaugurata il mese scorso e che raccoglie un nuovo corredo di reperti in avorio provenienti dal tumulo etrusco di Montefortini a Comeana.