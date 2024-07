UFFICIALE – L’Inter cambia nome alla Pinetina! Non più Suning | l’accordo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024). Ad Appiano Gentile non ci saranno più riferimenti a, ma un nuovo sponsor annunciato quest’oggi: BPER. NOVITÀ PER– “BPER e FC Internazionale Milano rinnovano e ampliano la loro partnership, annunciando il proseguimento del rapporto finostagione 2025/26 con importanti novità. BPER, già Official Banking Partner del Club nerazzurro per la stagione sportiva 2023/24, diventerà Official Training Centre Naming Rights Partner, dando un nuovoal centro sportivo di Appiano Gentile, che sarà ribattezzato BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti e sarà Official Training Kit Sleeve Partner con il suo logo sulla manica dei training kit di Prima Squadra sia Maschile che Femminile, e sulla manica dei kit pre-match per le competizioni domestiche.