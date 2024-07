Temptation Island 11 | l’opinione di Isa sulla seconda puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quando finalmente inquadrano una porta chiusa lasciando in sottofondo gli audio ambigui e fraintendibili io finalmente mi sento a casa, finalmente tutto questo èèèèèèè! No, ma le risate vi prego, quella parte finale in cui si vedeva la porta di quel bagno chiusa, con dentro Ludovica Ronzitti e il tentatore, e si sentivano gridolini strani misti a ‘Insaponamihhhh un pohhhhhhhhh‘, ‘prendi il bagnoskiumahhhhhh‘, il tutto intervallato dalle scritte a sfondo nero col conto del tempo che passava “5 minuti dopo”, “3 minuti dopo” mi hanno riportata a quel degrado e a quel cringe che solo questo programma riesce a regalarmi! E sinceramente il tutto mi ha fatto ridere perché manco per un secondo sono riuscita a provare empatia per Ludovica o per Christian Lanfranchi.