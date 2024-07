Talenti e debuttanti Istituito il Fondo Sioli a sostegno dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) È nato il "corrente Franco" e il ricordo del baritono legnanese, scomparso nel 2021, sarà d’ora in poi alimentato grazie a un doppio premio annuale, indirizzato uno aicantanti d’opera, l’altro aimusicisti che si esprimono in qualsiasi genere musicale. L’iniziativa è stata presentata questa settimana nella sede della Fondazione Ticino che, in collaborazione con il Comune di Legnano, Ensemble Amadeus e la Famiglia Legnanese, ha deciso di lanciare la proposta in occasione del Centenario di Legnano Città. Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla Cultura del Comune di Legnano, Guido Bragato, Marco Raimondi, di Ensemble Amadeus, il presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi e Donatella Pinciroli, amica diche da tempo stava lavorando a questa iniziativa.