Serie A ufficializzati gli orari delle prime tre giornate | quando gioca il Napoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) In questi minuti la Lega diA ha ufficializzato glitredi campionato. Dopo la Coppa Italia, stabiliti anche gli altri impegni per Antonio Conte. All’inizio ufficiale della stagione 2024 -25 manca poco più di un mese: per il, rispetto al consueto, tutto riprenderà con una settimana di anticipo, considerando la Coppa Italia (la cui data della sfida contro il Modena è stato reso noto nel pomeriggio). I tifosi già non vedono l’ora di vedere all’opera Antonio Conte sulla panchina azzurra, che è ritornato inA con l’intento di essere fin da subito un grande protagonista. Nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, è stato stilato il calendario per il campionato 2024 – 25, con gli azzurri che esordiranno nellaA Enilive contro l’Hellas Verona, allo stadio Marcantonio Bentegodi.