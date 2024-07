Scacchi | Luca Moroni batte Magnus Carlsen a cadenza veloce in un celebre torneo online settimanale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) “”: queste sole cinque parole basterebbero a provocare qualsiasi cosa nell’ambiente degli. E in effetti questo è accaduto. In circostanze particolari, ma è accaduto, in una serata, quella di ieri, che come spesso capita ha visto diversi giocatori di primo livello riunirsi da qualunque parte del globo per il Titled Tuesday, un eventoorganizzato da chess.com che ormai riscuote grandissimo successo. A frequentarlo anche il norvegese che, aclassica, è oramai numero 1 del mondo dal 2010. Si tratta di un evento nato che si disputa nella sua forma attuale dal 1° febbraio 2022 e che prevede, ogni giorno, due tornei condi gioco da 3 minuti più 1 secondo a testa: uno quando in Europa è tardo pomeriggio e l’altro in vera e propria seconda serata.