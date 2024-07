Rimini si getta dal balcone con il figlio di 6 anni in braccio | morti entrambi Il biglietto d’addio | Scusa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tragedia adove una donna si è tolta la vitandosi dal 5 piano di un palazzo con ildi seiin. Inutili i tentativi di soccorso:sonosul colpo. Secondo le prime informazioni la donna, 40, avrebbe lasciato unin cui chiederebbeper il gesto. Al momento gli agenti stanno ascoltando i familiari delle vittime per cercare di ricostruire quanto avvenuto., suicidio di donna e bambino come già a Ravenna Quanto accaduto questa mattina aricorda un episodio del tutto simile avvenuto a Ravenna lo scorso 8 gennaio. In quel caso la madre 41enne, già seguita da un centro di igiene mentale, decise dirsi nel vuoto con la figlia di seie il loro cagnolino. Per quest’ultimi il decesso fu immediato mentre lei se la cavò miracolosamente con alcune gravi ferite.