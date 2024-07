Ricci Domino | Inappropriata la visita di Orban da Putin ma dietro c’è un disegno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 5 luglio 2024) Uno degli analisti ed esperti di geopolitica della nota rivista spiega a Cityrumors.it i motivi che avrebbero indotto il Primo Ministro ungherese ad andare a Mosca: “Nessuno lo sapeva e ha messo in grave imbarazzo e difficoltà la strategia della Ue sull’Ucraina” Una mossa azzardata e sulla quale si è acceso l’inferno. Ladi Viktora Mosca daha creato il panico e sollevato il putiferio, soprattutto perché il Primo Ministro dell’Ungheria da appena qualche giorno ha assunto la presidenza di turno della Ue. “Un gesto che ha del clamoroso e che ha sorpreso tutti i capi e leader europei e mondiali, per questo si pensa checi sia unben preciso e una visione che riguarda e che vuole portare avanti, ma non credo c’entri nulla un eventuale piano di pace“, il pensiero a Cityrumors.