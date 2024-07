Quei saluti romani a Predappio Assoluzione per 5 nostalgici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’è netta. "Il fatto non sussiste", dichiara la giudice Ramona Bizzarri del tribunale monocratico di Forlì nella lettura del dispositivo della sentenza. Il "fatto" era quello di aver violato la legge Mancino; ossia, aver fatto il "saluto romano" e dichiarato il "presente" durante l’adunata diper la commemorazione della nascita di Benito Mussolini, il 26 luglio 2020. Cinque gli imputati. Tutti assolti con la formula piena. Esito non scontato, ma comunque prevedibile, data la pronuncia della Cassazione, che in pubblica udienza a sezioni unite, il 18 gennaio (con deposizione della sentenza il 17 aprile), chiarisce che la violazione della legge Mancino ("incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi") non è necessariamente legata alla legge Scelba ("il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista").