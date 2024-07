Pressing di Biden su Netanyahu Si avvicina una possibile tregua?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) “It’s time to close”, ha detto Joea Benjamindurante una telefonata, giovedì sera, in cui il primo ministro israeliano annunciava al presidente americano di aver dato mandato al suo team di negoziatori di lavorare su unaccordo con Hamas che riguarda lo scambio dei rapiti dai terroristi (tra loro ci sono anche alcuni americani) e il cessate il fuoco. Le ultime evoluzioni sembrano positive, ma niente è deciso finché non è deciso — perché la rigidità dinel negoziare non è solo questione di interesse per Israele, ma anche necessità politica e personale per evitare che l’ultra destra faccia cadere il suo governo (aprendo per lui un futuro incerto).dice che è tempo di chiudere — l’accordo, e la guerra (sottinteso) — in un giorno in cui 250 tra missili e droni di Hezbollah colpiscono il nord di Israele e mentre mezzo mondo intellettuale americano (e non solo) chiede al democratico un passo indietro per ritirarsi dalla candidatura.