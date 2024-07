Nuova Tote Bag Freitag F742 Julien SY | caratteristiche e prezzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 luglio 2024)yourself station– Photo credit: Philip FroweinSpesso sentiamo frasi del tipo: «Avete questa borsa anche in azzurro?», oppure «Sarebbe perfetta con dei manici gialli» o «Ne avete una più colorata?». Per questo, da oggi è possibile dare un proprio tocco anche allaBagSY, il terzo modello in arrivo nelle stazioniYourself. Le varie componenti della borsa sono selezionabili a proprio gusto tra tutti i colori dei teloni dei camion in circolazione sulle strade europee. Una volta scelti, ecco ultimata la propria personalissimaSY, che tra l’altro è utilizzabile anche come zaino. Il servizio Yourself è già disponibile neiStore di Monaco di Baviera, Shanghai, Bangkok Silom, Kyoto e Zurigo Grüngass.