Napoli montagne russe Buongiorno | dal blitz dell' Inter alla schiarita I dettagli

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Se ilsi vede dal mattino: è ciò che nella tarda serata di giovedì avranno pensato molti tifosi del, turbati dall'inatteso (presunto)nella corsa ad Alessandro, che sembrava diretto nel capoluogo campano. Colpa, per così dire,e parole pronunciate da Giuseppe Riso, l'agente del difensore, che quasi dal nulla, chiacchierando di altri suoi assistiti, ha volutamente tirato in ballo i nerazzurri, che dal canto loro potrebbero esserericerca di un rinforzo per il reparto arretrato in caso di uscita, direzione Arabia Saudita, di Stefan De Vrij. Non solo: anche il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan, che a causaa fratturaa tibia ne avrà per almeno 4 mesi, ha tirato in ballo lo stopper del Torino, il più corteggiato del momento alle spalle del solo Riccardo Calafiori, apparentemente vicinoPremier League.