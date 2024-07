Municipio IX – La Lega Roma | No a via Comisso l’amministrazione capitolina ignora i residenti ed impone invece un centro accoglienza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Continua la gestione autoritaria e antidemocratica che fa del IXil fiore più appassito all’occhiello di un Pd che governa la cittàndo sistematicamente i cittadini endo dall’alto decisioni che stanno trasformando in una favela l’intera Capitale. Solo con i progetti del Pnrr saranno 8 i centri per migranti che apriranno a. Per tali motivi solo laha votato a favore delle mozione presentata in assemblea municipale che chiedeva di riconsiderare l’impatto in termini di sicurezza dei due progetti disociale nell’immobile di proprietà comunale di via23, nel cuore del quartiere della Ferratella, e di rappresentare anche al Sindaco e alla Giuntai problemi evidenziati dal comitato di quartiere”.