MotoGP GP Germania 2024 | Martin il più veloce nelle libere 1 Bagnaia nono

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il pilota piùdella prima sessione di provedel GP didiè Jorge. Sul circuito del Sachsenring, il pilota spagnolo in sella alla Ducati Prima Pramac ha fermato il crono in 1’20?584, precedendo la Ducati Gresini di Marc Marquez, in seconda posizione a +0?150. Per il Cabroncito da segnalare anche una caduta nel finale. Terzo ancora uno spagnolo, Maverick Vinales (Aprilia, +0?294), davanti a Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse, +0?522) e Pedro Acosta (Ktm GasGas, +0?567). SoloPecco, unico italiano insieme a Enea Bastianini (settimo) in top 10. Non prenderà parte al weekend invece Aleix Espargaro, che ha provato a stringere i denti ma ha ancora troppo dolore alla mano dopo la frattura rimediata ad Assen.