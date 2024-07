LIVE Fognini-Bautista Agut Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizio del match rinviato alle 12 30 per pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU D14.00 LADI SINNER-KECMANOVIC (3°14.30) 12.00 Piove a Londra. La sfida dell’azzurro non inizierà prima delle 12.30 ora italiana. 11.55 Quello di oggi sarà l’undicesimo incontro tra i due giocatori nel circuito maggiore. I precedenti sono decisamente a favore dell’azzurro (7-3). Inoltre, vanno annoverati anche altri duenon conteggiati nel computo, anch’essi conclusasi con il successo dell’italiano tra cui la finale del Chnger di Valencia della passata stagione. 11.50 Dall’altra parte della rete ci sarà Roberto, numero 112 del ranking ATP. La classifica dell’iberico non rispecchia il suo reale valore: soprattutto su questa superficie, il gioco del classe 1988 è ancora efficace e, se in forma fisica accettabile,rimane un ostacolo complicato da superare.