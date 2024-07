Lepore | Di Gioia lascia poi rimpasto a fine anno Regionali riecco Landini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bologna, 5 luglio 2024 – La prima mossa sono state le dimissioni della delegata alla Cultura, Elena Di, che tornerà alla sua professione di direttrice artistica e manager della cultura. Ma la notizia vera è che asi arriverà a unvero e proprio. L’annuncio di un restyling di giunta è stato dato ieri dal sindaco Matteo, intenzionato “a fare un ragionamento complessivo”, tant’è che la delega di Dila terrà per sé fino al termine del 2024. Il motivo, da quello che filtra, è semplice: approfittare del giro di boa di metà mandato per ridisegnare una squadra che, in caso di vittoria del centrosinistra alle, potrebbe vedere degli aggiustamenti. Quello più di peso potrebbe essere il trasloco della vicesindaca di Coalizione civica Emily Clancy in Viale Aldo Moro, come vicepresidente della Regione in ticket con il nome prescelto per il post-Bonaccini.