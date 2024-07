Incidente all’Eni di Taranto grave un operaio di un’azienda esterna

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024)alla raffineria Eni diche ha coinvolto un lavoratore dell’azienda Officine Tecniche De Pasquale, impegnata in un appalto per Eni. Secondo quanto riportato dalla Uilm, il lavoratore, insieme ad altri tre colleghi, stava trasportando una trave di tre metri che ha ceduto, colpendolo in particolare su una mano. Pare che la trave gli abbia tranciato un pollice, causando unaemorragia. Il lavoratore è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I precedenti La notizia è stata diffusa dalla segreteria e dalle rappresentanze sindacali unitarie Uilm dell’appalto raffineria Eni. Il sindacato esprime «il proprio dissenso su alcuni comportamenti della committenza nei confronti dei lavoratori e delle ditte dell’appalto, avendo constatato, con grande preoccupazione, che la sicurezza, tanto sbandierata, durante le attività di manutenzione impianti ha assunto marginale importanza, poiché le aziende in appalto ed i loro lavoratori vengono pressati affinché le attività siano svolte in tempi celeri, sacrificando di fatto gli aspetti più basilari della sicurezza».