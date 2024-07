I BrontoSalis fanno tanto gli antifascisti e vogliono metterci il bavaglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una pentola a pressione, che mentre cuoce, emette un rumore uniforme, ripetitivo allo sfinimento. Immagine perfetta per descrivere i, una triade di persone costantemente a caccia della polemica e del rimprovero: Ilaria Salis, il suo ormai celebre genitore e il leader di Avs, Nicola Fratoianni. L'ultimo esempio di cotal frastuono è di ieri, quando papà Salis ha accusato senza mezzi termini la stampa di aver fomentato alcuni delinquenti (perché di questo si tratta) che sarebbero arrivati persino a minacciare di morte la figlia. Come se raccontare ciò che avviene non fosse più consentito. L'ennesima dimostrazione di una sinistra che grida al pericolo fascista e poi cerca di mettere ilalla stampa. Non è forse vero che Salis ha vissuto per un numero consistente di anni in un appartamento occupato? Sì, è vero.