FOTO – Lautaro Martinez | Partita difficile ma il gruppo va avanti!

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’Argentina ha vinto ai calci di rigore contro l’Ecuador con il risultato di 4-2. 5-3 contando i gol della, dove è stato protagonista anche. Il giocatore dell’Inter ha esultato anche su Instagram. VITTORIA – L’Argentina stavolta ha rischiato veramente l’eliminazione dalla Copa America. L’Ecuador ha insidiato l’albiceleste e ha portato la gara ai calci di rigore ai quarti di finale della competizione. Il gol di Lisandroall’inizio non è bastato ai compagni di Lionel Messi per evitare la lotteria finale. Al 92?, prima del fischio finale, Kevin Rodriguez ha pareggiato i conti e portato laal momento decisivo.è uscito prima dal campo, precisamente al 65?. Il calciatore dell’Inter ha pubblicato un post su Instagram per esultare della vittoria dei suoi.