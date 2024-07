Femminicidio di Roma Molinaro in ospedale per un malore | avrebbe ammazzato Manuela per gelosia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ stato trasferito questa mattina nel carcere di Regina Coeli Gianluca, l’uomo che ieri pomeriggio aha ucciso la fisioterapista 51ennePetrangeli, ex compagna e madre di suo figlio. L’uomo, che dopo l’omicidio compiuto con un fucile a canne mozze in via degli Orseolo -poco distante dalla clinica dove lavorava la donna – si è costituito consegnando l’arma, a quanto si apprende ha trascorso la notte all’Sant’Eugenio per un. Al momento, in attesa che i pm del pool antiviolenza formalizzino la richiesta di convalida del fermo, le accuse sono di omicidio aggravato e detenzione abusiva di armi. L’uomo, che ieri dopo essersi presentato in caserma è rimasto in silenzio, è difeso dall’avvocato Eleonora Nicla Moiraghi.