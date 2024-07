Euro 2024 la Spagna beffa la Germania | 2-1 ai supplementari eliminati i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non doveva neanche giocare Dani Olmo, entrato dalla panchina all’ottavo del primo tempo per l’infortunio di Pedri. Ed è invece risultato il giocatore decisivo per la Roja. Lasupera i quarti di finale contro lacon un gol e un assist del talento del Lipsia, eliminando idi. I tedeschi hanno riacciuffato la partita a un passo dal 90esimo, portandosi sull’1-1. Ma è stato il gol di Merino alla fine del secondo tempo supplementare a evitare i rigori alla Roja e fissare il punteggio sul 2-1 che vale l’accesso al penultimo atto di. La semifinale sarà il 9 luglio a Monaco di Baviera con la vincente tra Portogallo e Francia. La partita Luis de la Fuente si è affidato in attacco ad Alvaro Morata, sostenuto alle sue spalle da Pedri – subito fuori per infortunio sostituito da Olmo – Lamine Yamal e Nico Williams.