Elezioni in Francia i sondaggi | niente maggioranza assoluta per Marine Le Pen

(Di venerdì 5 luglio 2024) Secondo l’ultimoo Ifop per Le Figaro il Rassemblement National diLe Pen appare indebolito dalla ricostituzione di un fronte repubblicano in più di 200 collegi elettorali, dove si sono ritirati i candidati macronisti e di sinistra che erano arrivati in terza posizione. Lo schieramento della Le Pen ha già raccolto il 33,21% dei voti eleggendo subito 38 deputati alla Camera al primo turno. Ora secondo la rilevazione l’Rn guadagnerebbe solo tra i 210 e i 240 seggi a causa della desistenza. Ossia molto di meno rispetto alle proiezioni fatte la sera del primo turno, cioè tra i 240 e i 270 eletti. Stabile invece il fronte della sinistra mentre il partito guidato dal presidente uscente Emmanuel Macron è in leggero aumento. Anche uno di BfmTv conferma che al Rn andrebbero tra i 200 e i 230 seggi.