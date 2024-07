Abascal si allontana da Giorgia Meloni | lascia il gruppo Ecr al Parlamento Ue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Santiago, leader spagnolo del partito Vox di destra radicale, prende a sorpresa le distanze dall’alleata, presidente del Consiglio italiano e presidente del partito dei Conservatori e dei riformisti europei. La delegazione del partito spagnolo ultraconservatore Vox, infatti, per l’appunto guidata da Santiagoannuncia che lascerà ilEcr aleuropeo per aderire al nuovoPatrioti per l’Europa, definendola un “opportunità storica”. Il partito dei Patrioti per l’Europa è stato creato dal premier ungherese Victor Orban ed è guardato con interessa da Matteo Salvini, leader della Lega, e da Marine Le Pen, leader del Rassemblement national favorito in Francia. “rimarrà sempre un’amica e un alleata”, sottolinea il partito sovranista in una nota ufficiale.