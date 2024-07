Vivaismo italiano più sostenibile | nuove specie individuate dalla Scuola Sant’Anna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 –vegetali ornamentali, commestibili e ricche di micronutrienti, originarie dell’Australia e del Sudafrica, si preparano al debutto sul mercatoe dei paesi del Mediterraneo, grazie al contributo della ricerca scientifica condotta all’Istituto di Produzioni Vegetali dellaSuperiore Sant'Anna di Pisa. L'industria delle piante ornamentali in Italia è chiamata ad aprirsi a nuovi orizzonti di produzione per affrontare le sfide della competitività internazionale. Grazie alla ricerca scientifica alcunenative dell’Australia e del Sudafrica, potrebbero essere coltivate e commercializzate in Italia e nei paesi del bacino del Mediterraneo, dimostrando una maggior adattabilità ai cambiamenti climatici, grazie alla loro resistenza alla siccità, e un valore aggiunto legato alla commestibilità dei frutti e alla ricchezza in composti bioattivi, dal forte valore nutritivo.